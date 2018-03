Bäder ändern Öffnungszeiten

Anzeige

Für die städtischen Hallenbäder gelten an Ostern und in den Schulferien vom 26. März bis 6. April folgende angepasste Öffnungszeiten. Das Hallenbad Waldhof-Ost ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen. Ansonsten gelten folgende Öffnungszeiten: Am Montag, 26. März, von 13 bis 17 Uhr, Dienstag, 27. März, von 6.15 bis 21 Uhr, Mittwoch, 28. März, sowie Donnerstag, 29. März, von 8 bis 21 Uhr. Am Dienstag, 3. April und am Freitag, 6. April, von 6.15 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 4. April, sowie am Donnerstag, 5. April, von 8 bis 21 Uhr. Das Hallenbad Vogelstang ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, sowie am Montag, 26. März, Mittwoch, 28. März und Mittwoch, 4. April, geschlossen. Ansonsten gelten folgende Besucherzeiten: Dienstag, 27. März, Donnerstag, 29. März, Dienstag, 3. April und Freitag, 6. April, von 8 bis 21 Uhr. lr