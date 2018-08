Bäume – natürliche Luftfilter und Anpassungskünstler

Anzeige

Der 1870 gebaute rund 4,7 Hektar große Friedhof Feudenheim lässt sich immer wieder aufs Neue erkunden. Fachagrarwirt Tobias Schüpferling brachte bei einem so genannten Baumrundgang interessierten Baumfreunden die Natur mit viel Wissen näher. Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Gärtnermeister Bernhard Welker und dem Verein für Ortsgeschichte Feudenheim konnte Vorstandsmitglied Barbara Waldkirch trotz Sommerhitze fast dreißig Teilnehmer begrüßen.

Bäume waren zu allen Zeiten und Kulturen geachtete Begleiter der Menschen, galten als Trost- und Heilspender, als Vermittler zwischen Himmel und Erde, als Sinnbild für Leben überhaupt, berichtete Waldkirch. Fachagrarwirt Schüpferling ist für alle circa 10 000 Bäume auf den Friedhöfen in Mannheim verantwortlich. Beim zweistündigen Rundgang führte der Experte in die interessante Welt der Bäume, Baumpflege und Körpersprache der Bäume ein.

Schon über die Hybrid-Linde am Ausgangspunkt des Rundgangs am Friedhofseingang wusste Schüpferling Interessantes zu berichten. Bei der Hybrid-Linde handelt es sich um eine Kreuzung. Diese erfolgte vor knapp 100 Jahren zur besseren Haltbarkeit der Bäume, was sich allerdings nicht bewährt habe, so Schüpferling. Auch was ein Hexenbesen ist, erfuhren die interessierten Teilnehmer. „Das sind durch Bakterien, Pilze oder tierische Parasiten hervorgerufene abnorme Astwucherungen an Bäumen. Durch übermäßige Verzweigungen entstehen besen- und vogelnestähnliche Gebilde.“