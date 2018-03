Bald kommt der Flötenunterricht für alle Klassen

Anzeige

Zu Beginn des neuen Schuljahres im September soll die Wallstadtschule Ganztagsschule in Wahlform werden (wir berichteten). Der Anbau für die Mensa ist in vollem Gange. Beim Neujahrsempfang und im Bezirksbeirat stellten Rektor Rainer Hamann und seine Stellvertreterin Birgit Thomas den Ablauf des Ganztagsschulbetriebs und das mit dem neuen Raumprogramm verbundene pädagogische Konzept vor. Allein 15 Stunden bekommt der Musikunterricht zugeschlagen – ganz zur Freude der musikalischen Leiterin Diane Näger.

„Mit den zusätzlichen Stunden kann unser musikalisches Angebot ausgeweitet werden“, freute sich Rektor Hamann bei der Präsentation im Bezirksbeirat über die Stärkung des musikalischen Profils an der Wallstadtschule. Statt bisher nur die C-Klasse lernen dann alle Schüler klassenübergreifend Flöte spielen. Personelle Säule ist Diane Näger, die seit 18 Jahren an der Grundschule Musik unterrichtet und damals als studierte Musikpädagogin extra nach Wallstadt kam. „Das Erlernen eines Musikinstruments fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit“, weiß sie aus Erfahrung. Schon länger sei man bemüht, sich in dieser Hinsicht breiter aufzustellen. Sie ist froh und zuversichtlich, dass nun noch mehr Schüler davon profitieren werden. „Das Gesamtniveau wird angehoben – auch von den schulischen Leistungen her“, prophezeit Näger. „Aber es geht nicht von allein, man muss schon üben“, sagt sie. Ohnehin müsse differenziert werden. Nicht jeder sei in gleichem Maße dafür empfänglich, ein Musikinstrument zu lernen. „Die Schwächeren bekommen dann halt eine einfachere Stimme.“

Drei tragende Säulen

Das musikalische Profil der Wallstadtschule fußt auf drei Säulen: das Schulorchester auf AG-Basis, die Orff-Gruppe von Birgit Thomas und die von Diane Näger in der Klasse C betreuten fortgeschrittenen Instrumentalisten. Hier erklingen Block-, Quer- und Altflöten, Akkordeons, und auch eine Geige ist dabei. Klar, dass die Wallstadtschüler bei so viel musikalischem Potenziel nicht nur bei eigenen Veranstaltungen auftreten, sondern auch regelmäßig gebucht werden.