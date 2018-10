Barockmusik erklingt

Die Melanchthonkantorei Mannheim führt am Sonntag, 21. Oktober, 17 Uhr, das Oratorium „Israel in Egypt“ von Georg Friedrich Händel in der Christuskirche am Werderplatz auf. Es ist nach dem „Messias“ das wohl meist gespielte Oratorium Händels. In einer dramatischen Bilderfolge skizziert Händel das Schicksal des Volkes Israel.

Für die Aufführung konnten ausgewiesene Barock-Spezialisten engagiert werden. Als großbesetztes Barockorchester musiziert erstmals das Neumeyer-Consort mit der Melanchthonkantorei. Es wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Lebendigkeit und Vielseitigkeit barocker Musik hörbar zu machen. Die sechs Gesangssolisten sind renommierte Interpreten der Musik um Händel und Bach: Sabine Goetz, Antonia Schuchardt, Thomas Nauwartat-Schultze, Andreas Weller, Jens Hamann und Timothy Sharp. Karten gibt es unter www.Reservix.de und im Pfarramt Neckarstadt, Tel. 0621/33 28 89. Kartenreservierung für die Abendkasse unter christiane.bn@ekma.de. aph/red

