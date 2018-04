Barrierefreie Haltestelle nach neun Monaten eröffnet

Anzeige

Geschafft – pünktlich um 4.03 Uhr verließ am Freitag die erste Stadtbahn der Linie 1 die völlig umgebaute Haltestelle Rheinau-Bahnhof in Richtung Schönau, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. „Wir haben sowohl den Zeit – als auch den Kostenplan eingehalten“, freute sich Erster Bürgermeister Christian Specht als Stadtkämmerer.

„Obwohl es noch eine Menge zu bauen gibt, nehmen wir nun frühzeitig den Verkehr mit der Stadtbahn auf der Rheinau wieder auf. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um unseren Bürgern diese wichtige Linie schnellstmöglich freizugeben, was nun pünktlich zum Maimarkt gelingt“, so der Dezernent für den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) weiter. Mit einem Spatenstich wurde am 15. Mai 2017 mit dem barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Rheinau begonnen.

Acht Millionen Euro investiert

Das Ziel war, zukünftig einen Kompaktbahnhof für S-Bahn, Stadtbahn und Bus mit barrierefreiem Zu- und Übergang an den Bahnsteigen und einem neuen Park-and-Ride-Angebot anzubieten. Als moderner Verknüpfungspunkt wird der Bahnhof Rheinau künftig die verschiedenen Verkehrsarten miteinander vernetzen. „Dieses Angebot soll im Süden Rheinaus, aber auch in Brühl und Rohrhof eine Alternative zur Nutzung des Nahverkehrs ermöglichen. Davon profitieren fast 20 000 Menschen“, sagte Specht.