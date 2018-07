Bauarbeiten behindern Verkehr

Anzeige

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV erneuert ab Mittwoch, 1. August 2018, stadteinwärts einen Teil der Gasversorgungsleitung in der Luzenbergstraße (B 44) entlang der ehemaligen Spiegelsiedlung bis zur Einmündung der Spiegelstraße. Voraussichtlich bis Mitte September 2018 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen über eine Ampelschaltung geregelt und wechselseitig an der rund 400 Meter langen Baustelle vorbeigeleitet. Im Baustellenbereich ist die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Auch die Fußgänger und Radfahrer werden von der Baumaßnahme beeinträchtigt. Fußgänger können an den Ampeln auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln – stadteinwärts in Höhe der Karl-Feuerstein-Straße, stadtauswärts bei der Eisenstraße. Der Radweg wird stadteinwärts dabei auf die Fahrbahn geleitet. red

