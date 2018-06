Bauarbeiten nehmen Fahrt auf

Anzeige

Die im Frühjahr begonnenen Bauarbeiten zur Anbindung des Heizkraftwerkes auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz nehmen weiter Fahrt auf. Im Mittelpunkt steht dabei der Bau eines neuen Dükers unter dem Altrhein. Nach Mitteilung der MVV laufen dazu bereits die entsprechenden Arbeiten auch auf der „Festland“-Seite im Bereich der Sandhöfer Straße in Nachbarschaft des Wassersportvereins auf Hochtouren. Um den Ausgang des neuen Tunnels rasch fertigstellen zu können, wird in den kommenden etwa sechs Wochen auch rund um die Uhr gearbeitet. Die MVV bittet um Verständnis und Entschuldigung, falls es durch die Arbeiten zu Beeinträchtigungen kommen sollte. red