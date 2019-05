„Bauer sucht Sau“ in Domstiftstraße

Mit dem Stück „Bauer sucht Sau“ gastiert das Boulevardtheater Deidesheim am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in dem Sandhofener Veranstaltungshaus PX de Dom in der Domstiftstraße 40. In dem Stück geht es um eine Kuppelshow im Radio, bei der einem heiratwilligen Bauern zwei Frauen zur Auswahl geschickt werden sollen. Eine der Damen soll er innerhalb von drei Tagen heiraten, dann erhält er ein Sparschwein in Höhe von 50 000 Euro. Die Verlockung des Geldes lockt zahlreiche Bauern an, an der Show teilzunehmen. Am Ende darf einer der Bauern den gewonnen Schatz schließlich über die Schwelle tragen. Die Veranstalter versprechen den Gästen bei diesem Stück eine Lach-Garantie. eng

