Baumexperten nehmen Stellung

Ortsbegehung (v.l.): Wolf-Rainer Lowack mit Wolf Engelen am Damm. © Rittelmann

„Damm sichern – Bäume erhalten“: So lautet das Thema der Informationsveranstaltung, zu der die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof einlädt. Sie findet am Mittwoch, 3. April, um 18.30 Uhr, in der Rheingoldhalle in der Neckarauer Rheingoldstraße 215 statt.

Wirksamer Hochwasserschutz

„Zwei sehr erfahrene und renommierte Gutachter – die Ingenieure Christian Schmidt und Lothar Wessolly – werden zu der geplanten Sanierung des Rheindamms im Waldpark Stellung nehmen“, wie BIG-Vorstandsmitglied Wolf-Rainer Lowack BIG mitteilt.

Außerdem werden Mitglieder des Gemeinderats dazu Position beziehen und sich den Fragen der Bürger stellen. „Insbesondere werden die beiden Gutachter detailliert darlegen, dass es möglich ist, die Bürger wirksam vor Hochwasser zu schützen und gleichzeitig den wertvollen Baumbestand weitgehend zu erhalten“, erklärt Lowack: „Mit Christian Schmidt vom Ingenieurbüro Krebs + Kiefer, Darmstadt, konnte die Rheindamm-Initiative einen versierten und erfahrenen Deichexperten gewinnen, der technische und zugleich baumschonende Alternativen zu den Plänen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vorstellen wird.“

Der Prüfingenieur für Geotechnik im Wasserbau habe bereits in anderen Projekten bewiesen, dass sich höchste Sicherheitsanforderungen an Dämme mit Baumbewuchs in Einklang bringen lassen.

Lothar Wessolly begründete vor mehr als 30 Jahren das ingenieurwissenschaftlich fundierte Fachgebiet Baumstatik. Der vom Regierungspräsidium Stuttgart bestellte und vereidigte Sachverständige verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in allen Fragen des Baumbewuchses auf Dämmen, so Lowack.

Bezirksbeiräte auf dem Podium

Die Rheindamm-Initiative hat außerdem Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Mannheim eingeladen. Am Podium werden teilnehmen: Heidrun Kämper (SPD), Claudius Kranz (CDU), Dirk Grunert (Bündnis 90/Die Grünen), Achim Weizel (Mannheimer Liste), Volker Beisel (FDP).

Darüber hinaus hat die Rheindamm-Initiative Armin Stelzer, Leiter des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe, eingeladen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019