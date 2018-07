Baustelle führt RNV-Kunden in die Irre

Anzeige

Modern und komfortabel sollen sie sein, die neuen Fahrgastunterstände vom Typ „Avenue Mannheim“. Rund 550 Fahrgastunterstände im Mannheimer Verkehrsgebiet der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) werden in den kommenden zwei Jahren an das neue Design mit Bezug auf zeitlose Motive der Stadt angepasst.

Keine Sitzmöglichkeiten

Fahrgastunterstände in Mannheim Seit 1988 betreiben die Verkehrsbetriebe die Aufstellung, Wartung und Reparatur der Haltestellen nicht mehr selbst. Betreiber der Anlagen ist die Firma Wall mit Sitz in Berlin, die diese Leistungen über Werbung refinanziert. Nach erneuter Vergabe der Außenwerberechte – zu denen auch die Fahrgastunterstände gehören – an die Firma Wall GmbH, werden 550 Fahrgastunterstände im Mannheimer Verkehrsgebiet ausgetauscht. Bis Ende des Jahres werden mehr als 180 – und damit mehr als ein Drittel aller Mannheimer Fahrgastunterstände – erneuert sein. Einen genauen Ablauf gibt es unter www.fgu-mannheim.de

Am 25. Juni hat die erste größere Phase des Austauschs begonnen. Doch was den Fahrgästen mehr Komfort durch bequemere und temperaturneutrale Sitzgelegenheiten sowie übersichtlichere Informationen bieten soll, hat an einigen Stellen zunächst für mächtig Ärger bei den RNV-Kunden gesorgt. So auch an der Haltestelle Markuskirche in Neckarau. „Hier ist eine riesige Baustelle, alles ist abgesperrt. Die Sitzmöglichkeiten sind weg, genauso wie die Abfallkörbe. Durch die Absperrungen weiß man überhaupt nicht, wie man zu der Ersatzhaltestelle kommen soll“, ärgert sich eine Leserin dieser Zeitung, die ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte. Die Frau, die in der nahegelegenen Seniorenresidenz Niederfeld lebt und fast täglich an der Haltestelle Markuskirche in die Bahn einsteigt, berichtet von waghalsigen Manövern ratloser RNV-Kunden. „Da laufen Kinder über die Gleise, Leute mit Rollatoren schieben diesen über die Steubenstraße, weil der Zugang zum Übergang versperrt ist und es keinen Hinweis gibt.“

Auch Michaela Noack hat offenbar die am Anfang der Absperrung angebrachte Fahrgastinformation der RNV nicht gesehen, auf der etwas kompliziert die Wegeführung während der Bauarbeiten dargestellt ist. Sie nutzt den eigentlich abgesperrten Weg entlang der Gleise, um zur Ersatzhaltestelle zu kommen. Der 36-Jährigen ist durchaus bewusst, dass das Laufen auf dem sehr schmalen Streifen entlang der Absperrung nicht ungefährlich ist. „Das ist doch die einzige Möglichkeit, um überhaupt hierher zu kommen. Ich empfinde es als Zumutung, gerade auch für ältere oder behinderte Menschen. Anfangs war ich mir unsicher, ob hier überhaupt noch eine Straßenbahn fährt. Mich ärgert das.“