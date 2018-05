Begegnung in der „Grünen Mitte“

Anzeige

Am „Tag der Städtebauförderung“ ist im Beisein zahlreicher Gäste die „Grüne Mitte“ im Quadrat C 7 eröffnet worden. „Hier haben fünf Baugemeinschaften zusammen mit der Städtebauförderung ein vorzeigbares und gelungenes Beispiel geschaffen, in dem alle gewünschten Elemente zusammengefunden haben“, erklärte Stadträtin Helen Heberer (SPD). In der „wunderbaren Anlage“ C 7, 1-14 sei historische Bausubstanz der ehemaligen Geburtsklinik Luisenheim, die 1903 als eine der ersten in Süddeutschland gebaut wurde, mit Gebäudeteilen aus der Nachkriegszeit umsichtig und behutsam modernisiert, erweitert und aufgewertet worden, so Heberer.

2006 habe die Stadt entschieden, das ehemalige Amtsgebäude mit angrenzenden städtischen Grundstücken als Wohnstandort für private Baugemeinschaften zu entwickeln. Entstanden sei „eine kleine dörfliche Gemeinschaft mitten in der Stadt“, erzählte Bewohner Ulrich Bormuth. „Es war ein Prozess über zehn Jahre mit viel Herzblut und Engagement.“ Zunächst musste der Verkauf aller Wohnungen erfolgen, sagte er, bevor die Grundstücke und das Amtshaus von der Stadt erworben werden konnten. 2011 begann die Entkernung des alten Amtsgebäudes. Der Entwurf des Architekturbüros Kaupp & Franck sah als zentrales Element den Durchbruch durch das ehemalige Sozialamt sowie die Nutzung der „Grünen Mitte“ für alle fünf Baugruppen vor, die in Planung und Entwicklung aktiv eingebunden wurden.

Tag der Städtebauförderung Um die Leistungen der Städtebauförderung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, hat der Bund 2015 den „Tag der Städtebauförderung“ ins Leben gerufen. Seither nehmen jährlich 500 Kommunen die Gelegenheit wahr und stellen aktuelle Projekte der Städtebauförderung vor. Die Städtebauförderung gibt es seit 1971, in Baden-Württemberg sind seither rund 7,3 Milliarden Euro an Städtebaufördermitteln in über 3100 Kommunen geflossen. Mit der Städtebauförderung unterstützen Bund und Land die Kommunen bei der Schaffung und Bewahrung städtebaulicher Strukturen. Die Städtebauförderung hilft Wohnraum zu sanieren, preisgünstigen Wohnraum zu erhalten, Brachflächen zu revitalisieren, Straßen und Grünanlagen bedarfsgerecht umzugestalten, benötigte Gemeinbedarfseinrichtungen zu schaffen oder Ortszentren aufzuwerten. Hierzu werden von Bund und Land Förderprogramme aufgelegt. ost

74 neue Wohnungen

Als erste der fünf Baugruppen wurde „maisonNETT“ (Kaupp + Franck Architekten) fertiggestellt, 2015 mit dem Deutschen Architektenpreis ausgezeichnet. Es folgten 2013 und 2015 die Baugruppen „CITYLOFT“ (Kaupp + Franck Architekten), „Wohnen am Stadtwall“ (Lindemann Architekten) und „Gruppe IV“ (Striffler + Striffler Architekten) sowie Ende 2016 „Krämerhof“ (Löffler Schmeling Architekten). Insgesamt sind so 74 neue Wohnungen für 150 Bewohner entstanden.