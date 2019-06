„Bei uns machen die Vögel die Musik“

Strahlender Sonnenschein, Vogelgezwitscher und gute Verpflegung: Das alles versucht der Kleintierzucht- und Vogelschutzverein Gartenstadt-Neueichwald 1948 alljährlich den Besuchern des Parkfestes im Vogelpark am Karlstern zu bieten. Tobias Schüpferling, Erster Vorsitzender des Vereins, zeigte sich zufrieden über die große Anzahl der Gäste, die das Fest auch in diesem Jahr besucht haben.

Das Vogelpark-Team war emsig dabei, die Speise- und Getränkewünsche zu erfüllen. Schüpferling ist froh darüber, dass sich für das Angebot an Pfingsten wieder eine große Zahl von Helfern gemeldet haben: „Sonst wäre das zweitägige Fest so nicht zu stemmen.“

Lehrreiche Schautafeln

Viele Familien nutzen gerne das Ereignis im Wald. Hier können die Kleinen auf einer Wiese unbekümmert tollen, alleine oder mit Begleitung die verschiedenen gefiederten Tiere in den Volieren betrachten und sich auf den Schautafeln über die einheimischen Vogelarten informieren. Genügend Sitzgelegenheiten sind im Park vorhanden, denn die Vogelfreunde sind, wie jedes Jahr, auf einen großen Besucherandrang vorbereitet. An den beiden Getränkeständen, am Grill und im Vereinsheim hinter der Kuchentheke, standen die leckeren selbst gebackenen Köstlichkeiten. Dort bedienten die freundlichen Helfer die zahlreichen Besucher.

Oft wird Tobias Schüpferling gefragt, warum denn kein Alleinunterhalter oder Musik vom Band zu hören sei. Darauf gibt er schmunzelnd immer die gleiche Antwort; „Bei uns, im schönsten Biergarten Mannheims, machen die Vögel die Musik.“ Eine Ausnahme gibt es aber, denn traditionell besuchen am Samstag die Sänger der SGV-Freundschaft das Fest und unterhalten die Gäste mit bekannten Liedern. Unter dem Dirigat des ersten Vorsitzenden der Freundschaft, Kurt Heck, trugen sie zum Programm bei.

Für den Betrieb des Vogelparks sieht es nicht so rosig aus. „ Da gehen die Aktiven auf dem Zahnfleisch, denn es fehlen uns Helfer. Der Park und die Volieren müssen sauber gehalten werden, die Tiere gefüttert – und von Zeit zu Zeit werden auch Renovierungen notwendig“, sagte Tobias Schüpferling.

Dankbar sei man „über die Spende, die wir in diesem Jahr vom ältesten Handarbeitskreis in der Gartenstadt bekommen haben“. Er besteht seit 70 Jahren. 500 Euro hätten „die engagierten, kreativen und kommunikativen Damen um Elvira Schmidt dem Vogelpark gespendet“, freute sich Vorsitzender Tobias Schüpferling. Das Geld wird unter anderem für eine neue Vogellehrtafel verwendet, die beim Fest im Oktober zu sehen sein wird.

Dächer erneuert

Stolz ist der Vorsitzende auf das in diesem Jahr Geleistete, die neuen Bedachungen über der Speise- und Getränkeausgabe und des Materialschuppens. In den Kleinvolieren gab es neue Türen zu den Außenbereichen, und in den Großvolieren wurden Unterschlupfmöglichkeiten für Greifvögel geschaffen. Denn auch diese Tiere bräuchten eine Privatsphäre. Erfreulich sei der doppelte Nachwuchs bei den Wüstenbussarden und den Sittichen.

