Benefizaktionfür Opfer von Erdbeben

Im Rahmen der Kinderfastenaktion 2019 stand im Religionsunterricht der Rheinaugrundschule das Land El Salvador im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Rucky Reiselustig lernten die Schüler das Land und die Lebensumstände kennen. In El Salvador gibt es immer wieder Erdbeben.

Mit der Partnerorganisation Fundasal zusammen lernen die Menschen dort, wie sie aus den Materialien aus ihrem Dorf Lehmziegel herstellen. Aus den Ziegeln bauen sie gemeinsam mit den anderen Menschen aus ihrem Dorf stabile Häuser. So entstehen nicht nur sichere Häuser sondern auch eine gute Gemeinschaft, die stark macht.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit organisierten die Kinder einen Kuchenverkauf. Der gesamte Erlös in Höhe von 300 Euro spendet die Rheinaugrundschule an das Hilfswerk Misereor, das wiederum Kinder unterstützt, die es nicht so einfach haben auf der Welt. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019