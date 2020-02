Berliner Duo auf Turley zu Gast

Das Berliner Musiker-Duo, Matthias Wiesenhütter und Dirk Friedrich, tourt seit 2012 als „Friedrich & Wiesenhütter“ mit 90 Konzerten im Jahr durch die Republik. Nun kommen die beiden nach Mannheim – am Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr, in die Theodor Fliedner Stiftung, Fritz-Salm-Straße 5. Die Zuschauer erwartet eine unterhaltsame Reise: das Duo betrachtet die Widrigkeiten des Lebens mit Seitenblicken und Augenzwinkern. Die gesungenen Texte handeln von Liebe, dem Alltag, vom Leben oder dem Älterwerden. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind im MaroDoro, Lange Rötterstraße 18, Nebeniuskiosk, Nebeniusstraße 10 oder über Eventim erhältlich. Das Konzert am 12. März in Mannheim ist der Auftakt zu einer Tournee durch die Schweiz. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020