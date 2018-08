Besorgnis wegen gefällter Bäume

Einige Holzhaufen liegen in der Nähe der ehemaligen Sullivan-Barracks. Hier haben Waldarbeiter offensichtlich teilweise ganze Arbeit geleistet. Aber die Befürchtung von Anwohnern, hier würde der Wald gerodet und so gesetzeswidrig da die Baufläche erweitert, zerschlagen sich dann doch. Auch seitens der Stadt war nichts bekannt, wie ein Sprecher mitteilte. „Es gibt im Zusammenhang mit der Herstellung der Waldabstandsflächen für das Baugebiet und der Erweiterung von Sandrasenbiotopen im FFH-Gebiet keine weiteren Baumfällungen außerhalb der Konversionsfläche Sullivan“, heißt es in einer schriftlichen Antwort.

Meistbesuchtes Waldgebiet

Der Käfertaler Wald ist schließlich das am meisten besuchte Waldgebiet der Quadratestädter und wird praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit von Besuchern betreten. Außerdem befinden sich hier einige Brunnen, mit denen das Wasserwerk Käfertal gespeist wird. Da ist nur allzu verständlich, dass sich Anwohner große Sorgen machen, wenn auch nur ein Baum gefällt wird, selbst wenn das eine ganz normale Aktion ist.

An der Unterführung zur Vogel-stang wurden tatsächlich einige Kiefern und Buchen gefällt. Dies ist wohl einem Sturm geschuldet, der diese Bäume in Mitleidenschaft zog.

Allerdings schienen die Waldarbeiter nicht gerade sorgfältig vorgegangen zu sein. Das Hinweisschild, mit dem Radfahrer zur Vogelstang geleitet werden, ist aus seiner Befestigung herausgerissen worden und liegt zwischen Ästen. Vielleicht wird das ja in nächster Zeit wieder repariert.

Weitere Rodungen sollen folgen

Auf dem Baufeld von Sullivan, das ja bekanntlich direkt an den Käfertaler Wald angrenzt, werden die Bäume, die erhalten werden, von einem Bauzaun geschützt. Außerdem weist ein Schild darauf hin, dass Bauarbeiter hier nichts zu suchen haben. Darauf steht: „Betreten verboten, Achtung Baumschutz.“ Damit sollen die Bäume vor einer Beschädigung geschützt werden.

Aber es wird in näherer Zukunft einige Arbeiten geben, die doch auf Waldrodungen schließen lassen. So teilte die Stadt mit, dass es aus dem Wohngebiet einen fließenden Übergang in den Wald geben werde. Im FFH- (das Kürzel steht für Flora Fauna Habitat)-Schutzgebiet Käfertaler Wald sollen trockene Sandrasen geschaffen werden.

„Stockrodungen (Entfernung der Wurzelstöcke der gefällten Bäume) und der Oberbodenabtrag zur Herstellung magerer Bodenverhältnisse für die Entwicklung von Sandrasen haben noch nicht stattgefunden. Die MWSP wird diese Maßnahmen noch beauftragen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. An einigen Stellen könne aber der rechtlich vorgeschriebene Abstand zwischen Wohnbebauung und Waldflächen von 30 Metern nicht eingehalten werden. Die erforderlichen Maßnahmen seien mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Kreisforstamt festgelegt worden, heißt es im Übrigen seitens der Stadt.

Die Baumfällungen nimmt das zuständige Forstamt vor. Dabei handele es sich aber um „eine normale waldwirtschaftliche Holzentnahme, so die Stadt. Es würden wohl noch weitere Bäume gefällt werden müssen. Auch Wurzeln müssten noch entfernt werden. Langfristig solle so ein fließender Übergang aus der Stadt in den Wald geschaffen werden.

„Sowohl im Norden als auch im Osten grenzt Sullivan an Waldgebiete. Diese unmittelbare Nachbarschaft zum Käfertaler Wald prägt den Charakter des neuen Quartiers. Auf Sullivan wird es Grundstücke für den Bau individueller Einfamilienhäuser geben. Die Planungen enthalten drei Baufelder mit insgesamt 64 Baugrundstücken“, heißt es in in einem der Prospekte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018