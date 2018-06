Besucher hatten viel Freude

Anzeige

Bei strahlendem Sonnenschein fand das gemeinsame Schulfest der Schillergrund- und -werkrealschule statt. Alle Klassenlehrer und Schüler waren sehr engagiert und hatten tolle Aktionen zum Zuschauen oder Mitmachen auf die Beine gestellt, wie eine Hüpfburg, Dosenwerfen, Batiken, Farbklangröhren gestalten oder verschiedene Gesangseinlagen. Selbstverständlich war auch bestens für das kulinarische Wohl gesorgt, von Bratwurst bis zu selbstgebackenen Kuchen.

Zum Auftakt sang der Schulchor unter Leitung von Cosima Grabsch und schaffte mit seinen fröhlichen Liedern schon einmal richtig Stimmung. Schulleiter Stefan Bolay begrüßte die zahlreich im Hof versammelten Eltern, Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten der Schüler.

Dank an aktive Helfer

Bolay dankte Schülern, Lehrern und besonders den Eltern, die mit vielen selbstgebackenen Kuchen zum Gelingen beitrugen und außerdem beim Aufbau am frühen Morgen geholfen hatten. Bei den auf der Bühne vor dem Schulgebäude folgenden Auftritten reihte sich ein Höhepunkt an den anderen: Die Juniorengarde der Neckarstädter Narrengilde „Die Pilwe“ begeisterte die Zuschauer mit ihrem neuen Marsch. „Wir trainieren in der Schillerschule und wollen dafür was zurückgeben – es ist eine Win Win Situation“, erzählte Trainerin Stefanie Dürr. Einige Schüler der Schillerschule tanzten in ihrer Jugendgarde.