Bettina Franke liest zum Thema Frühling

Anzeige

Am Freitag, 27. April, um 20 Uhr, ist die Mannheimer Schauspielerin Bettina Franke wieder im Kulturtreff zu Gast. Nach den literarisch bestückten Abenden zu der Symbolkraft der Farben (hier waren es die Farben Rot, Grün, Blau oder Gold) widmet sie sich dieses Mal dem Thema Frühling. Untermalt von den Klängen des Klarinettisten Andreas Riechers wird die in Bremen geborene, bis 2003 am Mannheimer Nationaltheater engagierte und heute als freie Schauspielerin und Sprecherin von Hörbüchern tätige Künstlerin den Frühling literarisch aufleben lassen. Karten für den Abend liegen im Feudenheimer Buchladen und in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch für 12 Euro im Vorverkauf bereit. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro. cha