Bettina Herbel als Vorsitzende wiedergewählt

Die alte ist auch die neue Vorsitzende des Gewerbevereins Sandhofen: Bettina Herbel konnte bei der Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder im Clubhaus des SKV Sandhofen begrüßen und von ihrem Programm überzeugen. In ihrem Bericht hob sie hervor, dass besonders die Kerwe 2019, bei der der Gewerbeverein noch als Co-Veranstalter fungierte, sowie der verkaufsoffene Sonntag ein voller Erfolg waren.

Es war die letzte Kerwe in Kooperation mit der Bürgervereinigung und den bislang Hauptverantwortlichen Bettina Herbel, Bernd Mechnig und Roland Keuerleber. Zukünftig wird die Kerwe von dem derzeit in Gründung befindlichen Kerwe-Verein Sandhofen organisiert (wir berichteten). Auch die „Lange Nacht 2019“ habe dank des Engagements von Heike Anders Dahms und Daniela Fenzel alle Erwartungen erfüllt, so Herbel. Beim Fastnachtsumzug 2020 hätten sich die Selbstständigen ebenfalls engagiert. Die Blumengrüße des Gewerbevereins 2020 in Verbindung mit der Maibaumaufstellung seien zunächst wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im September sei der traditionelle Brauch jedoch an einem Markttag auf dem Stichplatz nachgeholt worden. „Die Kerwe 2020 und somit auch der verkaufsoffene Sonntag fielen leider der Pandemie zum Opfer“, bedauerte Herbel. „Corona und die Folgen“ war dann auch im Sommer Thema eines Gesprächs der ansässigen Betriebe mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Zum Abschluss bedankte sich Bettina Herbel bei allen Helfern, Unterstützern und Teilnehmern, die in finanzieller wie auch personeller Hinsicht den Verein gefördert hätten.

Dank an Ilona Spatz

Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes wurden Neuwahlen durchgeführt. Einstim-mig gewählt wurden: Bettina Herbel (1. Vorsitzende), Reinhard Steinfurth (1. Stellvertreter), Heike Anders-Dahms (2. Stellvertreterin), Jasmin Eck (Kassierin) und Walter Schwemlein (Schriftführer). Als Beisitzer sind zukünftig aktiv: Markus Andrae, Daniela Fenzel, Bernd Mechnig, Hans Kaufmann (neu) und Karsten Orth (neu). Der Dank des Vorstandes galt der nicht mehr zur Wiederwahl stehenden, langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Ilona Spatz. Anschließend stellte Markus Andrae den aktualisierten Internetauftritt des Gewerbevereins vor, der viel Zustimmung fand. Auch über Facebook zeigt der GVS Präsenz. Mit einem Blick in die Zukunft - insbesondere mit der Ankündigung der Gewerbeschau Sandhofen 2022 beendete Bettina Herbel die Hauptversammlung. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020