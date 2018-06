Beziehung zu Gott verdeutlicht

Anzeige

Seit vergangenem Januar leitet der Dirigent Andreas Fulda, der ursprünglich aus Nürnberg stammt, das Ensemble der Liedertafel. „Ich bin noch mitten im Studium“, erzählte der 27-Jährige. Zukünftig möchte der studierte Musiklehrer mit seinem Chor eine weite künstlerische Bandbreite abdecken, von A cappella bis zur Zusammenarbeit mit einem Orchester.

In der katholischen Kirche Sankt Josef nutzte das Ensemble den gesamten vorderen Kirchenraum rund um das riesige Kreuz akustisch aus, indem die Sängerinnen und Sänger immer wieder ihre Position zueinander veränderten. In dem Lied „Ich liebe, weil erhöret der Herr“ begleitete die E-Pianistin Lena Reuter den Klangkörper. „Ich studiere an der Musikhochschule und mache jetzt im Sommer meinen Abschluss“, erklärte die Karlsruherin.

Im Anschluss an das Ensemble war Bratschistin Minna Kettunen an der Reihe. Auf ihrem Instrument spielte die gebürtige Finnin die beiden Stücke „Fantasia Es-Dur (TWV 40:14)“ von Telemann und „Passacaglia c-Moll“ von Heinrich Ignaz Franz Biber. Wie beschreibt die Musikerin ihre Heimat Finnland als Kulturnation? „Finnland ist weltweit bekannt für seine Musikschulen“, berichtete sie. Immerhin liege Finnland mit seinem Bildungssystem in allen Rankings stets weit vorne. Aus Finnland kommen zudem zahlreiche Heavy-Metal-Bands. „Im Sommer sind die Menschen sehr offen, im Winter eher verschlossen“, charakterisierte Kettunen das finnische Volk.

Zum Abschluss sang der Chor noch einige Lieder, unter anderen: „Thou knowest, Lord“ von Henry Purcell und „Pater noster“ von Strawinsky.

