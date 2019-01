Bezirksbeiräte drängen auf Ersatzgelände

Die Situation ist angespannt, viele Eltern höchst besorgt: Finden sie in den Stadtteilen Waldhof und Gartenstadt einen Krippen- oder einen Kindergartenplatz? Und wenn ja: Wie weit sind die Wege, die die Kleinen zurücklegen müssen? Über die Situation vor Ort hatte der Bezirksbeirat Waldhof schon im Oktober 2018 diskutiert – und bei der Stadtverwaltung auf Verbesserungen gedrängt.

Zwischenzeitlich liegen nicht nur die Antworten auf eine detaillierte Anfrage des Gremiums vor. Peter Schäfer, der Leiter des Jugend- und Gesundheitsamts, ließ auch erkennen, dass er die Bedenken der Politiker und Bürger vor Ort nachvollziehen kann.

Ein Beispiel dafür ist die im Oktober erhobene Forderung aus dem Bezirksbeirat, auf einem bereits reservierten Gelände auf dem Terrain der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule, an der Nahtstelle zwischen Waldhof und Käfertal, rasch einen Kita-Neubau in Angriff zu nehmen. Helga Schlichter (CDU) bekräftigte diese Forderung bei der jüngsten Sitzung, man dürfe die Bebauung an dieser Stelle „nicht auf die lange Bank schieben“.

Stadt: „Wichtiger Standort“

Im vergangenen Herbst hatte die Verwaltung noch betont, sie wolle auf diese Option einstweilen nicht zurückgreifen. Inzwischen klingt das etwas anders. Schäfer bezeichnet das Terrain zwischen Korbangel, Neues Leben und Sybilla-Merian-Straße jetzt als „wichtigen Standort, den man grundsätzlich hat“. Er versprach, wie schon ein paar Tage zuvor im Bildungsausschuss des Gemeinderats, für das Frühjahr eine Auflistung des Investitionsbedarfs für die gesamte Stadt. Die Ausbauplanung solle dann nach der Sommerpause – mit Blick auf den nächsten Doppelhaushalt – beschlossen werden.

Dem Gremium im Kulturhaus Waldhof legte Schäfer eine Auflistung über wegfallende und neu zu schaffende Betreuungsangebote in den beiden Stadtteilen vor. Unterm Strich würden sogar 26 neue Plätze geschaffen – bei gleichzeitigem Ausbau des Ganztagsangebots. Dass das dennoch nicht reiche, macht der Bezirksbeirat mit Verweis auf die vielen entstehenden Neubaugebiete und Wohnungsbau-Nachverdichtungen deutlich.

Weitere Wege in der Gartenstadt

Auch die Verwaltung kommt zumindest für den Waldhof zum Schluss, durch die Schaffung von 3,5 Gruppen mit 70 Plätzen im Friedrich-Ebert-Kinderhaus könne „lediglich der Angebotsrückgang kompensiert werden“. Die Versorgungsquote betrage weiterhin „rund 75 Prozent“. Deshalb müsse über einen weitergehenden Ausbau der Plätze nachgedacht werden.

Außerdem klafft zwischen Schließung und Neubau eine zeitliche Lücke, die mit Interimslösungen – zwei Kindergartengruppen in Containern – geschlossen werden sollen. Aber wo sollen diese Übergangslösungen entstehen? „Das treibt die Eltern um“, sagte Thomas Steitz (CDU). Schäfer konnte ihm noch keine Antwort geben. Auch die Tatsache, dass ein geplanter Neubau in der Abendröte mit vier Gruppen bei gleichzeitigem Wegfall der Standorte Rottannenweg und Hessische Straße zu weiteren Wegen führen wird, bestätigte Schäfer – und bedauerte: „Wir hätten gerne kürzere Wege.“ Mit Blick auf die Konzentration von Plätzen auf die Abendröte betonte neben Steitz auch Roland Weiß (Mannheimer Liste): „Die Gartenstadt ist der Verlierer.“

