Bezirksbeirat Lindenhof tagt erstmals in neuer Besetzung

Der Bezirksbeirat Lindenhof hat jetzt erstmals unter neuer Leitung und in neuer Besetzung in der Lanz-Kapelle getagt (v.l.): Ulrich Holl (SPD), Peter Karbstein (Grüne), Patric Liebscher (Grüne), Klaus Dieter Lambert (Linke), Kerstin Ullrich (Grüne), Wolf Engelen (FDP), Matthias Winkler, Michael Kost (Freie Wähler/Mannheimer Liste ML), Ursula Klein (CDU), Benedikt Berrang (CDU), Marcus Butz (SPD) und stellvertretender Sitzungsleiter Dirk Grunert (Grüne). Die angespannte Kinderbetreuungssituation war eines der zentralen Themen der Tagesordnung bei der jüngsten Sitzung in der Lanz-Kapelle. Die neue Sitzungsleiterin, Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala, traf wegen eines weiteren Termins verspätet ein. Und berichtete, dass sie sich auf den Lindenhof sehr freue und eigens dafür beworben habe . mai (Bild: maisch)

Mittwoch, 02.10.2019