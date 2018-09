Bibelseminar in Franklin

Premiere in Benjamin Franklin: die Evangelische Gemeinde Feudenheim startet ab heute ein Bibelseminar in Benjamin Franklin mit dem vor Ort tätigen Pfarrer Bernd Brucksch von der Evangelischen Gemeinde Vogelstang. An zehn Abenden, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr heißt es in der Wasserwerkstraße 70 „Alte Worte neu entdecken“. An jedem Abend werden zwei Bücher aus dem Alten und Neuen Testament behandelt. Los geht es heute mit dem Johannesevangelium (Die Urgeschichte) und 1. Mose 1-11.

„Dieses Seminar ist für uns ein großes Abenteuer“, sagen Pfarrerin Dorothee Löhr und Pfarrer Bernd Brucksch. Die beiden sind gespannt, wer sich mit ihnen experimentell in das Neuland von Benjamin Franklin begibt. Nach einem orientierenden Einführungsreferat mit Fragen zur Einzel- oder Gruppenarbeit vertiefen die Teilnehmer das Gehörte durch Bibliolog oder eine andere kreative Methode. Der Abend endet jeweils mit einer kurzen Schlussrunde oder Meditation. dir

