Bibliotheken nur teilweise geöffnet

Während der Osterferien gelten in Stadtbibliothek und Zweigstellen eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, bleiben am Samstag vor Ostern (20. April) geschlossen.

Die Zweigstelle Feudenheim ist geschlossen in der Woche vor Ostern (15. bis 18. April), die Zweigstellen in den Stadtteilen Sandhofen und Schönau nach Ostern (23. bis 26. April). Auf der Vogelstang gelten Ferienöffnungszeiten (12 bis 16 Uhr) am 15., 17., 18., 24. und 25. April. Am 26. April ist wie üblich von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Zweigstelle Herzogenried bleibt während der gesamten Osterferien (15. bis 26. April) geschlossen.

Zwischen 16. und 26. April bedient die Mobile Bibliothek die Haltestellen in den Stadtteilen nicht. Unter anderem in der Musikbibliothek und in der Zweigstelle Käfertal gelten während der gesamten Ferien die üblichen Öffnungszeiten. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019