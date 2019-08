Big Band mit Hang zur Nostalgie

Deutsche Schlager aus den 1930er und 1940er Jahren, dazu Filmmusik und internationale Klassiker: Die Big Band² ist Sonntag, 8. September, von 11 bis 14 Uhr zu Gast auf dem Vereinsgelände des MFC 08 Lindenhof am Promenadenweg. Seit 2005 veranstaltet der Förderverein am Ende der Sommerferien einen Jazz-Frühschoppen. Die Veranstaltung wird immer beliebter und hat mittlerweile einen festen Platz in der Mannheimer Musikszene gefunden.

Der Förderverein hat in diesem Jahr ein Jazz-Orchester auf die Biergarten-Terrasse des MFC 08 eingeladen, das in Mannheim beheimatet, als die „andere Big Band“ seit Jahrzehnten bekannt ist. Die Formation, das sind 20 Männer und zwei Frauen sowie zwei Sänger: „Sie stehen für Bigband-Sound, für Nostalgie gepaart mit Zeitgeist, für Lebensfreude und sind auch für so manche Überraschung gut. Eine Spezialität der Formation ist zum Beispiel der deutsche Schlager aus den 30er und 40er Jahren. Dazu viele Filmthemen und internationale Klassiker“, versprechen die Organisatoren. Sie haben die „verswingten“ Lieder zumeist selbst arrangiert. Diese, oft mit einem Augenzwinkern, gespielten speziellen Cover-Versionen kommen gut an. „Letztes Jahr waren Sie mit Ihrem Auftritt bei uns einfach Spitze. Wir haben sie damals sofort wieder engagiert“, so die Veranstalter: „Wir werden bestimmt wieder volles Haus haben“, so die Organisatoren. „Unser Jazz-Frühschoppen bedeutet für uns: Die Möglichkeit der Präsentation unseres Vereines“, sagt MFC-Vorsitzender Wolfgang Taubert: „Durch die Spendenbereitschaft der Besucher können wir den Breitensport der Jugend des Hauptvereines fördern.“ Der Eintritt ist wieder frei, um Spenden für die Jugend des Vereins während des Konzertes wird gebeten. mai

