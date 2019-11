BIG organisiert St. Martinsumzug

Ein Darsteller des römischen Soldaten und späteren Bischofs von Tours hoch zu Roß, Kinder, die seine Geschichte vorspielen, Gesänge und ein Feuer: Zum St. Martinsumzug lädt die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof für Sonntag, 10. November, um 17 Uhr, im Lanzpark ein. Ab 16.30 Uhr gibt es Glühwein und Punsch. Erwartet werden über 400 Kinder, Eltern und Senioren zum Martinsumzug. Natürlich wird es auch dieses Jahr wieder einen St. Martin auf dem Pferd des Reiterverein Neckarau geben. Nach dem Vorspiel der Martinsgeschichte von Mädchen und Jungs des Kindergartens St. Joseph, laufen alle Teilnehmer, musikalisch begleitet und singend, mit Ihren Laternen durch den Park. Im Anschluss trifft man sich am Martinsfeuer in der Mitte. Ab 16.30 Uhr werden an die hungrigen Kinder Brezeln und Kinderpunsch ausgegeben, für die Eltern Gulaschsuppe und Glühwein. mai

