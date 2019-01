Bildervortrag über Segeltour durch die Nordwestpassage

Faszinierende Fotomotive von riesigen Packeis-Flächen und bizarren Gletschergebilden in spannende Geschichten verpackt: Zu einem Bildervortrag des Segel-Paars Heide und Erich Wilts lädt die Segler-Vereinigung Mannheim für Samstag, 8. Februar, ein. Mit rund 300 000 Seemeilen zählen die 75-Jährigen zu Deutschlands erfahrensten Seglern. Nun kommen sie in das John-Deere-Forum in der John-Deere-Straße 70, um von ihrer Reise durch die legendäre Nordwestpassage nördlich von Kanada und Alaska, eine ihrer größten Herausforderungen, zu erzählen. Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.svmannheim.de oder bei C&F Fingaldo in Almenhof. Im Vorverkauf liegt der Eintrittspreis bei zwölf Euro, an der Abendkasse koste er 15 Euro. Der Vortrag startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. anma (Bild: Wilts)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019