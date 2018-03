Billy Konaté im Trommelpalast

Anzeige

Der international bekannte Trommler Billy Konaté ist am Samstag, 24. März, 20.30 Uhr, im Trommelpalast, Turbinen Str. 1-3 (Alstom Tor 7b) zu Gast (Eintritt: 14 Euro). Er stellt „The Guinean Next Generation“, die neue Generation von Trommlern, vor. Fest verwurzelt in der Tradition lassen Bayo Kankan, Ladji Kanté, Kerfala Sylla, Bouba Toure und Tanga Camara auch moderne Töne anklingen. Zum Einsatz kommen neben den traditionellen Trommeln wie Djembe, Dunduns, Krin und Gongoma auch eine E-Gitarre. An diesem Wochenende finden für Trommelbegeisterte auch Workshops mit Billy Konaté und Ladji Kanté statt. Infos unter www. trommelpalast.de. dir