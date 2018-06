„Bleiben Sie misstrauisch“

Anzeige

Es ist früh am Abend, Agnes Fink sitzt allein zu Hause, da klingelt das Telefon. Ein Ermittler der Mannheimer Polizei meldet sich am anderen Ende der Leitung. In Finks Nachbarschaft habe es einen Einbruch gegeben, zwei der Täter seien gefasst, sagt er. „Ein Dritter ist noch flüchtig.“ Deshalb rate man ihr, Wertsachen und Geld außer Haus zu bringen. Die Polizei biete an, alles sicher zu verwahren – bis die Sache aufgeklärt sei. Agnes Fink glaubt dem Mann. Er schien zu wissen, wovon er spricht, rief mehrmals an, mit immer neueren Ermittlungsdetails. Das Geld, immerhin 50.000 Euro, über Jahrzehnte angespart, übergibt sie bereitwillig. Dann ist alles weg.

Obwohl der Fall von Agnes Fink ein rein fiktiver ist, den Polizeioberkommissar Uwe Welker als Video in der Lanzkapelle zeigt, weiß er, dass solche Fälle immer wieder vorkommen. Allein im vergangenen Monat habe die Polizei Dutzende solcher Fälle verzeichnet, sagt Welker. Um aufzuklären, ist er auf Einladung der Bürgerinteressengemeinschaft Lindenhof in die Lanzkapelle gekommen. Dort hält er einen Vortrag zum Thema „falsche Polizisten“.

„Viele werden sagen, das kann mir doch nicht passieren“, meint der Präventionsbeauftragte der Neckarauer Polizei, „aber die Opfer werden eingewickelt in Bedrohungsszenarien – und letztendlich nutzten die Betrüger das Vertrauen aus, das man gegenüber der Polizei hat.“