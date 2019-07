Blick auf die Umkleidekabine

Die Werke von Künstlerin Ilse Kory schmücken die Flure. © Hofmann

Auf den Leinwänden von Malerin Ilse Kory sehen die Betrachter dicke Punkte und farbintensive Kugeln. Doch mit dem Pointillismus, eine Stilrichtung des späten 19. Jahrhunderts, sind ihre Leinwände nicht verwandt. „Nein, beim Pointillismus setzt sich ein Bild aus vielen Punkten zusammen, um die Wirklichkeit abzubilden“, klärte Malerin Ilse Kory auf. „Die Pointillismus-Leute hatten einen anderen Ansatz.“ Im Foyer des Steubenhof-Hotels „Best Western Plus“ in Neckarau feierte die Künstlerin eine Vernissage mit ausgewählten Gemälden. Zur Untermalung sang das männliche A-cappella-Quartett „Last Minute Pretenders“. Unter der Überschrift „Klingende Farben“ bleiben die Kory-Bilder bis Anfang Oktober dort hängen.

„Ihre Vielseitigkeit spiegelt sich in ihrer Persönlichkeit wider, sie zeigt ein großes Spektrum der Malerei“, schilderte Hotel-Direktor Leandros Kalogerakis in seiner Ansprache. Auf den Kory’schen Bildern leuchten nicht nur geometrische Formen in Acryl wie farbprächtige Kreise, strenge Linien und gewellte Quadrate, sondern auch das undurchschaubare Gewirr von Knoten eines Seiles. „Meine Bilder waren noch nie in einem Hotel, das wird bestimmt eine besondere Erfahrung“, freute sich Urheberin Ilse Kory über die kulturell neu erschlossene Stätte.

Außerdem lassen sich an einer Korridor-Wand einige kleinformatige Porträts von Schildkröten entdecken. „Ich habe eine Freundin, die hat zwei Töchter, die Schildkröten besitzen“, erklärte Malerin Ilse Kory, die in der Gemeinde Gaiberg südöstlich von Heidelberg wohnt, über die Entstehung der Serie mit Tiermotiven. „Diese Schildkröten haben zwei Jahre lang bei mir im Garten gelebt.“

Zwei Großformate dagegen zeigen die Beine eines anonymen Mädchens, das sich gerade in der Umkleidekabine eines Modefachgeschäfts umzieht, während man unter dem knappen Vorhang der Kabine die Füße der jungen Frau sehen kann. Bei diesen Gemälden beschäftigte sich die studierte Grafik-Designerin Ilse Kory damit, wie die moderne Frau von einer gesellschaftlichen Rolle in die nächste schlüpft, nur durch den oberflächlichen Wechsel der stofflichen Kleidung. Raus aus den sportlichen Turnschuhen und rein in den mondänen Hosenanzug. Deshalb trägt eines dieser Großformate den Titel „Metamorphose“.

Als Inspiration für diesen Werkzyklus diente der Malerin die eigene Tochter, die mittlerweile als Naturwissenschaftlerin in den USA lebt. Malerin Ilse Kory zieht es vor, immer gleiche Motive zu variieren, um so den Gegenstand ihrer künstlerischen Betrachtung besser kennenzulernen. hfm

