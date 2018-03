Blues und Kabarett am Wochenende

Anzeige

Albert Koch’s Acoustic Blues Communitiy tritt am heutigen Freitag in Gehrings Kommode, Schulstraße 82, auf. Albert Koch gilt als einer der besten deutschen Mundharmonikaspieler. Heute stellt er mit Jürgen Schultz (Gitarre, Gesang) und Wolfgang Schuster (Gitarre, Gesang) die neue CD vor. Am morgigen Samstag steht in Gehrings Kommode Kabarett auf dem Programm. „Die ZWEIfler“ analysieren aktuelle Strömungen und bieten einen Abend voller Fremd- und Selbstironie.

Einlass für beide Veranstaltungen ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten für die Vorstellungen kosten 15 Euro. red

Info: Infos unter www. gehrings-kommode.de