Blues und Kabarett in der Kommode

„In einem guten Song geht es immer um Schmerz, Sehnsucht, Freude und Lust“, sagt Timo Gross. Heute, am Freitag, 18. Januar, ist der Gitarrist mit Einflüssen aus Rock, Funk und Soul zu Gast in Gehrings Kommode in der Schulstraße 82. „Seine Verbindung von Gesang und Saitenspiel in verschiedenen Stilrichtungen machen die Konzerte zu unvergesslichen Erlebnissen“, sagt Veranstalter Kurt Gehring. Am Samstag, 19. Januar, steht Kabarettist Frank Sauer mit dem Programm „Scharf angemacht - die besten Rezepte für Beziehungssalat“ auf der Bühne. Er plaudert aus dem Liebesnähkästchen und verteilt fachmännische Beziehungstipps. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Beide Abende kosten 15 Euro Eintritt. Infos unter www.timogross.com sowie www.franksauer.net. bl

