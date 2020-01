Blues und Kabarett in der Kommode

Zu einem Comedy-Kabarett am Freitag, 31. Januar, mit LinkMichel lädt Gehring’s Kommode ein. Das Programm „Zickige Böcke“ beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Für knapp zwei Stunden erzählt Michel Geschichten aus dem Alltag, die es deutlich machen, dass „Männer einfach anders zicken“. Der Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Infos unter www.linkmichel.deAm Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr, treten Lenny und der Blues Wolf auf. Einlass ist ebenfalls ab 19 Uhr. Frontmann Ulf „Lenny“ Lenske war schon europaweit und in den USA unterwegs. Nun kommt er mit Wolfgang „Blueswolf“ Schuster in die Kommode. Der Eintritt kostet 15 Euro. .nala

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020