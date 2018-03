Bochum-Fan fühlt sich im Stadtteil wohl

Anzeige

Auch wenn sein Herz seit langem für den VfL Bochum schlägt: Sam Lee ist Fußballfan – und das passt in seinem neuen Wirkungsgebiet sehr gut. Ab sofort leitet der Pfarrer die evangelische Gemeinde Waldhof/Luzenberg. Dekan Ralph Hartmann führte den 33-Jährigen, dessen Eltern aus Korea stammen, in der Pauluskirche auf dem Waldhof in sein Amt ein. Lee ist Nachfolger von Pfarrer Klaus Gutwein, der vor einem Jahr eine neue Stelle in Freiburg angetreten hat.

Mit Lee ist die Pfarrstelle der evangelischen Gemeinde jetzt wieder besetzt. Der Ältestenkreis, so Dekan Hartmann, habe es sich bei der Wahl nicht einfach gemacht. Das wichtigste Kriterium sei gewesen: Es muss passen. Bei Sam Lee habe man den Eindruck gewonnen, dass er sich „in den Stadtteil verguckt“ habe.

Pfarrer Sam Lee Sam Lee ist 1985 in Bochum geboren. Dort verbrachte er auch seine Schulzeit. In Heidelberg und Tübingen studierte er Theologie. Nach seinem Studium führte ihn sein Weg zuerst in den Nahen Osten für den Friedensdienst in Hebron im Westjordanland. Seine erste Pfarrstelle im Probedienst als Pfarrer hatte Sam Lee in der Evangelischen Kirchengemeinde Leimen. Der ledige Pfarrer, der bis jetzt nur seinem Verein, dem VfL Bochum, die Daumen drückte, wohnt auf dem alten Waldhof. Die Herzlichkeit der Menschen hier erinnert ihn sehr an seinen Geburtsort Bochum. Seine Eltern kamen 1972 nach Deutschland, die Mutter arbeitete als Krankenschwester, der Vater als Bergmann in Bochum. Sam Lee hat noch einen jüngeren Bruder. eng

Auch als er seine Probezeit in einer Pfarrstelle in Leimen absolvierte, sei der Kontakt zum Waldhof nie abgerissen. Dass es nicht passen könnte, das glauben weder der Dekan noch der Ältestenkreis – Martin Willig. Frank Mayer, Uwe Zogolla, Tobias Kreuzer, Elke Fischer, Aranchi Hagos und die Vorsitzende Waltraud Esser. Sam Lee ist im Ruhrgebiet, in Bochum, geboren und aufgewachsen. Die Mentalität der Menschen dort sei ähnlich wie die in der Kurpfalz, waren alle der einhelligen Meinung.