„Brandaktuelle“ Aufführung auf dem Schiff

„It’s burning everywhere (es brennt überall)“: So lautete das Motto einer Aufführung auf dem Museumsschiff von Schülern der Internationalen Mal-Schule der Awo und der Justus-von-Liebig-Schule unter Leitung von Christine Behrens (3.v.r.). Thema der Darstellung waren gesellschaftliche „Brände, die überall lodern“ – nämlich Terror, Krieg und Gewalt. Die Schüler wiesen aber auch auf die positiven Seiten des Lebens hin. Christine Behrens dankte schließlich allen Akteuren und den Unterstützern bei der Stadt Mannheim und forderte die Gesellschaft dazu auf, für die Belang der Mitmenschen zu brennen. Umrahmt wurde die Veranstaltung musikalisch durch das Gitarrenspiel von Can Porazan (l.). ( aph