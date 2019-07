Brötchen, Snack und Mittagstisch

Die Bäckerei Theurer hat eine neue Filiale mit Café und Außenbereich in der Schwetzinger Straße 144 eröffnet. Das Café präsentiert sich nach umfangreichen Umbaumaßnahmen in einem modernen und gemütlichen Ambiente, wobei das Handwerk im Vordergrund steht.

Die Bäckerei in der Schwetzingerstadt ist nun die 22. bestehende Bäckerei im gesamten Filialnetz. Es reicht vom Stammsitz in Ludwigshafen über Frankenthal, Worms und Bad Dürkheim bis nach Mannheim.

Mit der großen Fensterfront ist die Bäckerei samt Café in der Schwetzinger Straße hell und lädt mit einem gemütlich gestalteten Sitzbereich inklusive Kinderecke zu einer Kaffeepause ein. Hier setzt eine Bildergalerie dekorative Akzente und bringt eine heimelige Atmosphäre in das Café.

Von Montag bis Sonntag

„Unsere neue Bäckerei soll zum Genießen in einem modernen, stilvollen Ambiente einladen“, betont Geschäftsführer Markus Sigle, der das traditionsreiche Familienunternehmen Theo Theurer GmbH im Februar dieses Jahres übernommen hat.

Den ganzen Tag über gibt es ein reichhaltiges Angebot – vom ausgiebigen Frühstück über einen herzhaften Snack für den Hunger zwischendurch, bis hin zum wechselnden warmen Mittagstisch. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag.

„So eine Bäckerei fehlte vor Ort, es ist eine deutliche Aufwertung und kann eine Initialzündung sein für eine Aufwärtsbewegung der Schwetzinger Straße“, erklärte Christiane Ram, Leiterin der Wirtschaftsförderung. „Das Besondere bei dieser Filiale ist die Betonung des Handwerks“, erläuterte Jörg Ernst, Architekt und Geschäftsführer der Cubus 3 GmbH.

Flexibles Regal

Man sieht den Beton, die Schweißnähte und das Brot, das durch ein flexibles Regal ins Blickfeld an der Straßenbahnhaltestelle vor der Tür gerückt wird. Am Eröffnungstag konnten die Gäste gleich mehrfach profitieren: Viele leckere Angebote lockten Kunden an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019