Bücher zum Start in den Frühling

Ob Sommer oder Winter, Sonne oder Schnee, Lesen macht zu allen Jahreszeiten Spaß – vorausgesetzt, das Buch, das man da in den Händen hält, passt zu den eigenen Vorlieben. Eine Hilfestellung in Sachen literarischer Entscheidungsfindung lieferten jetzt die Kultur-Events Rhein-Neckar und Ulrich Westermann mit einem „Literarischen Frühlingsabend“ in den Räumlichkeiten der Theodor-Fliedner-Stiftung auf Turley. Mit den beiden Werken „Das deutsche Krokodil“ und „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ stellte Westermann dem an seinen Lippen hängenden Publikum zwei Bücher für den Start in den Frühling vor.

Pointiert und komisch

In „Das deutsche Krokodil“ zeichnet der in Heidelberg geborene und für die Wochenzeitung „Die Zeit“ tätige Literaturkritiker Ijoma Mangold seinen ungewöhnlichen Werdegang als Sohn eines (abwesenden) nigerianischen Vaters und einer (vom Sohn als peinlich empfundenen) schlesischen Mutter nach. Dabei geht er auf pointierte und herrlich komische Art und Weise aktueller denn je erscheinenden Fragen nach Integration, Fremdheit und (Über-)Assimilation in Deutschland auf den Grund. Dass der Schauplatz dieser Sinnsuche das Heidelberg der 1970er Jahre ist, bedeutet für Leser aus der Region zusätzlich zur thematischen Relevanz einen geographischen Bezug zum Geschehen.

Abgerdunget wurde der Abend nach der Pause durch Auszüge aus „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. In diesem ebenfalls autobiographischen Werk berichtet der bekannte Schauspieler und Regisseur Joachim Meyerhoff auf amüsante Art aus seiner Zeit als Schauspielschüler in München, die er in der großbürgerlichen Villa seiner Großeltern verbringt.

Für Lesefreunde aus Turley und Umgebung haben die Kultur-Events Rhein-Neckar im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe Turley Kultur-Events schon bald das nächste literarische Highlight im Programm: Am 11. April kommt die weitgereiste Mannheimer Autorin Nora Noé mit ihrer Krimilesung „Kopflos in Mannheim“ in das betreute Wohnen der Theodor-Fliedner-Stiftung.

