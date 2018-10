Bürger früher einbeziehen

Bürgernähe ist ein Begriff, den Politiker immer wieder gerne im Munde führen. Doch die Realität sieht oft anders aus. Diesen Eindruck kann man auch in Bezug auf die geplanten Hochwasserschutz- und Dammsanierungsarbeiten am Rheinufer gewinnen. Vor allem die Anwohner sind in großer Sorge. Sie treibt die Frage um, ob der Damm durch Baumfällungen erst recht an Stabilität verliert.

Der Wall

...