Bürger klagen über massive Graffiti-Schmierereien

Anzeige

Als gelungenes Beispiel für Bürgerengagement nannte Ockert die Einrichtung des neuen Schulgartens hinter der Mozartschule mit der Wiederherstellung der historischen Einfriedung. „Zahlreiche Mitglieder unseres Vereins haben mit großzügigen Spenden und viel Arbeitseinsatz zur Verwirklichung beigetragen“, dankte Ockert. Eine positive Trendwende sieht der BGV-Vorsitzende in dem Rückgang der Leerstände in der Breiten Straße. „Woolworth ist in das Decathlon-Gebäude umgezogen, der ehemalige Mömax-Komplex wird umgebaut und verspricht eine Belebung mit interessanten Mietern“, führte er aus. Fortschritte gebe es auch beim Vorhaben der Anbindung des Neckars an die Innenstadt und der Bebauung des ehemaligen Sickingerschulgeländes T4/T5. „Dort erwarten wir eine deutliche Aufwertung des Viertels.“ Ebenso nannte der BGV-Vorsitzende den Kampf gegen die sogenannten Poser und die Aktion für wiederverwendbare Kaffeebecher als Anliegen die teils umgesetzt oder auf einem guten Weg sind.

Nach wie vor beschäftigt den BGV aber die Drogenproblematik in den S- und T-Quadraten. Zwar habe die Polizei eine aufopferungsvolle und erfolgreiche Arbeit geleistet und die Situation etwas entschärft. Aber sie sei noch nicht beseitigt, beklagte Ockert. „Vielleicht bringt die geplante Videoüberwachung eine weitere Entlastung“, gab er seiner Hoffnung Ausdruck.

Kritik gab es auch über die unveränderte widerrechtliche Nutzung der Fußgängerzonen durch parkende Autos, ganztägigen Liefer- und unerlaubten Taxiverkehr. „Wir warten hier immer noch auf zielführende Vorschläge der Verwaltung. Ärgerlich ist, dass andere Kommunen bei diesem Thema schon weiter sind“, monierte Ockert.

Sehr bemängelt wurden von BGV-Mitgliedern ebenso zunehmende Graffiti-Schmierereien an den Häusern. „Diese tauchen überall auf, und es kostet sehr viel Geld, sie wieder zu beseitigen“, beklagte sich Roswitha Niedermeier. Man solle die Schmierereien der Polizei melden, die ein entsprechendes Register eingerichtet habe. Vielleicht könnten durch die Art der Bemalungen dann auch die Verursacher ermittelt werden.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Wolfgang Ockert (1. Vorsitzender), Gisela Frank (2. Vorsitzende), Stefanie Lang (Schatzmeisterin), Christian Kirchgässner (Schriftführer) sowie Daniel Barchet und Wolffried Wenneis (Beisitzer) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Gremium kam Ömer Dag als weiterer Beisitzer. Er folgt auf Renate Sohns, die sich nicht mehr zur Wahl stellte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018