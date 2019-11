Bürger schaffen stimmungsvolle Kulisse

Während an anderen Orten die Eröffnung der Fasnachtssaison gefeiert wurde, trafen sich in der Kulturhalle Feudenheim wieder alle Veranstalter und Teilnehmer des St. Martinsumzuges. Seit vielen Jahren wird dieser von der Bürgergemeinschaft Feudenheim organisiert, diese versorgt auch die Eltern mit Glühwein, die Kinder mit Kinderpunsch, auch Hunger muss niemand haben.

In diesem Jahr war es ein paar Grad kälter als im Vorjahr, so dass Glühwein und Punsch wieder öfter über die Theke gingen. Auch die beliebten „Martinsmänner“ aus Mürbeteig, die die Bäckerei Grimminger jedes Jahr spendet, warteten wieder in Kisten gestapelt darauf, nach dem Umzug an die Kinder verteilt zu werden.

Vor dem Umzug konnten sich die Teilnehmer noch im Foyer der Kulturhalle aufwärmen, denn hier begann das Programm mit Musik vom evangelischen Posaunenchor Feudenheim und einer Ansprache von Pfarrerin Dorothee Löhr, die selbst beim Posaunenchor mitspielt. Löhr erzählte die Geschichte von Martin: Er war mit 15 Jahren bereits Soldat. Als er dann vor den Stadttoren von Tours den alten Mann sah, konnte er nicht anders, er musste ihm helfen. Seine Kumpanen ärgerten ihn, er sehe aus wie ein gerupftes Hühnchen mit seinem halben Mantel, doch das war Martin egal, er spürte eine Wärme in sich.

„Martin wurde danach Bischof von Tours, er wurde vom Kämpfer zum Versöhner“, erklärte Löhr. „Das Grab von Martin in Tours änderte im Laufe der Jahre seine Bedeutung. Früher waren französische Soldaten dort und haben ihm gedankt, wenn sie heil aus dem Krieg zurückkamen, nach beiden Weltkriegen. Später kamen auch deutsche Besucher, ich war ebenfalls schon dort.“

Fünfjährige als Martins Gehilfen

Nachdem der Posaunenchor das bekannte Lied „St. Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind“ gespielt und das Publikum alle Strophen mitgesungen hatte, durften zwei Jungs, Samuel Diehl und Fabian Hettinger, beide fünf Jahre alt, Martin und seinen Gehilfen spielen und ihren Mantel teilen.

Draußen wartete bereits der große Martin, Reinhold Eichler, im roten Gewand auf seinem Lusitano-Pferd Dragao. Ross und Reiter waren keine Neulinge, Eichler spielte zum vierten Mal den Martin beim großen Umzug, Dragao war auch schon im letzten Jahr mit dabei. Etwa 400 Teilnehmer zogen mit Laternen durch die Hermann-Löns-Straße, Am Sonnigen Hang und Spessartstraße, Martin und Pferd voran, der Zug wurde flankiert von der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei.

Im Vorfeld hatte die Bürgergemeinschaft die Bewohner der anliegenden Straßen gebeten, wieder ihre Fenster und Eingänge zu beleuchten, um eine schöne Kulisse zu schaffen. Nach der Runde kehrte der Zug wieder zur Kulturhalle zurück, wo die Feuerwehr noch einmal zu tun hatte, denn wie in jedem Jahr gab es ein großes Martinsfeuer auf dem Schulhof.

