Bürger sind aufgerufen

Die Stadt Mannheim lädt für Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, zum zweiten öffentlichen Verkehrsworkshop Waldhof-Mitte und Speckweg ins Kulturhaus im Speckweg ein.

Im Anschluss an die Verkehrsuntersuchung „soll im Rahmen eines Verkehrsworkshops zur Verkehrs- und Parkraumsituation gemeinsam mit Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung über die Themen rund um das Parken diskutiert und Lösungen entwickelt werden“, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Die Termine werden von Christoph Hupfer, Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe, moderiert. Der letzte Workshop-Termin findet dann am 7. Mai statt.

Zu dem Termin sind alle Bürger des Gebietes Waldhof-Mitte und Speckweg eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen und an der Erarbeitung von Verbesserungsmöglichkeiten mitzuwirken. Um Anmeldung per E-Mail (61.aufgrabungen@mannheim.de) oder Telefon (0621/293-73 13, Ansprechpartnerin: Petra Vier) wird gebeten. baum/zg

