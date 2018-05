Bürger sind gefragt

Anzeige

Wie kann der Nahverkehr in der Gartenstadt noch attraktiver werden? Welche Ideen und Wünsche haben die Bürger etwa für die Buslinien 53 und 55? Unter dem Schwerpunkt-Thema „Anbindungen an Bus und Bahn“ organisiert die SPD ein Stadtteil-Gespräch in der Gartenstadt.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion und die SPD Gartenstadt laden dazu alle interessierten Bürger am Montag, 4. Juni, um 18 Uhr, in den Bürgergarten Gartenstadt, Kirchwaldstraße 17, ein. Auch weitere Themen können von den Bürgern beim Stadtteilgespräch angesprochen werden. Stadträte sowie die SPD-Mitglieder im Bezirksbeirat hören zu, informieren, nehmen die Anliegen mit und verfolgen sie weiter, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. schi