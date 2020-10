Bürger wollen einen Aufeld-Kümmerer

Bodenflächen mit tristen Belägen aus Schotter und Beton, von mannshohen Wänden umgebene Wiesen, die als Mülldeponien missbraucht werden und sogenannte, nicht genehmigte Schwarzbauten: Den Anwohnern am Aufeldweg I, II und III ist der Anblick des Niederbrückl-Platzes und etlicher benachbarter Grundstücke schon lange kein Quell der Freude mehr. Dabei ist es ein Naherholungsgebiet, das sowohl bei Kleingärtnern als auch Spaziergängern, Joggern und Radfahrern sehr beliebt ist. „Zudem hat es als Frischluftschneise eine wichtige Klimaausgleichsfunktion für Mannheim“, wie SPD-Stadträtin Karin Steffan jetzt bei einer Ortsbegehung betont.

Sie, sowie SPD-Stadtrat Bernhard Boll, SPD-Bezirksbeirätin Ina Grißtede und etliche Anwohner sind der Meinung, dass ein Aufeld-Kümmerer, wie es ihn 2010 und 2011 in der Person des Biologen Torsten Kliesch gab, die Probleme lösen könnte. Doch die Stadt lehnt dies mit dem Verweis auf Einsparziele ab.

Gefahr für Spaziergänger

„Sehen Sie, hier stand bis vor kurzem noch ein ausrangiertes Sofa.“ Karin Steffan deutet auf einen Grünstreifen am Rande des Aufeldwegs II, „einfach hier abgestellt und illegal entsorgt“. Der Rundgang führt weiter vorbei an verwahrloste Grasflächen mit abgestorbenen Bäumen, die weder zurückgeschnitten noch gefällt werden. „Teilweise stellen sie für Spaziergänger oder Radfahrer eine Gefahr dar“, sagt Bernhard Boll. Daneben fällt der Blick teils auf idyllische, gepflegte Streuobstwiesen. Immer wieder jedoch auch auf hermetisch mit mehr als mannshohen Betonmauern oder Metallzäunen eingekastelte Areale und von Hundekot gesäumte Grundstücke, deren Brombeerhecken üppig in den Weg hineinragen.

Etliche Gebäude genießen laut Steffan Bestandschutz, weil sie bereist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. „Aber es werden auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gebäude errichtet, die in der Größe und Höhe so nicht genehmigt wurden.“ Hinzu kommen, so Boll, den ganzen Tag über Lärmbelästigungen durch Rasenmäher, Motorsägen und Umwälzpumpen. „Nachts werden trotz Trockenheit große Grillfeuer entfacht und bis in die Morgenstunden Partys mit Disco-Scheinwerfern gefeiert“, berichtet Steffan. Zudem würden Bade-Pools trotz Wasserbelastung mit Grundwasser gefüllt und die Gärten damit gegossen. Steffans Fazit: „Die Situation im Aufeld hat sich, seit Herr Kliesch einen anderen festen Job hat, sehr verschlechtert.“ In vielen Bereichen sei das Gebiet außer jeglicher Kontrolle, „ein rechtsfreier Raum“.

Zur Verbesserung der Situation, erklärt Steffan, seien bereits 2008 im Rahmen eines Workshops mit Bürgern Verbesserungsvorschläge erarbeitet worden. Zusammen mit dem damaligen Aufeld-Kümmerer Kliesch seien Regeln für das nachbarschaftliche Miteinander aufgestellt worden. Solch einen Kümmerer müsse es ihrer Ansicht nach dringend wieder geben.

Eine wichtige Stelle

Dem stimmt auch Mathias Kohler, Vorsitzender der SPD-Neckarau voll und ganz zu: „Es muss einfach jemanden geben, der die Sachlage im Blick hat und zwischen allen Nutzern vermittelt.“ Denn solch ein Kleinod mitten in der Stadt müsse unbedingt erhalten werden – aus klimatologischer Sicht, als Naherholungsgebiet und für die dort beheimateten Tiere, wie beispielsweise der Kauz, die Nachtigall, die Fledermaus sowie Kröten: „Dieses besondere Gebiet muss erhalten, aber auch gepflegt werden.“

„Die Verwaltung kann die Sinnhaftigkeit der Einsetzung eines Aufeld-Kümmerers gut nachvollziehen“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion nach wie vor aus dem Rathaus. Jedoch vor dem Hintergrund der Einsparziele könne dies nicht zusätzlich geleistet werden: „Wir regen an, sich an das Umweltforum oder einen Mitgliedsverband zu wenden und zu klären, ob von hier aus diese Leistung erbracht werden kann.“

Eine Aussage, die die beiden Bezirksbeiräte, Klaus Hesse und Ina Grißtede, „überrascht“. Schließlich wäre die Stelle eines Aufeld-Kümmerers eine Honorarstelle auf 450-Euro-Basis mit jährlichen Kosten von rund 7000 Euro. „Dieser Betrag kann ohne einen haushaltsrechtlichen Beschluss des Gemeinderats im Rahmen des Haushaltsvollzugs durch das zuständige Dezernat V selbst aufgebracht werden“, betont Boll.

Die Idee, sich an das Umweltforum oder einen Mitgliedsverband zu wenden, stößt bei Grißtede ebenfalls auf Unverständnis: „Eine solche wichtige Stelle liegt in der Verantwortung der Stadtverwaltung und kann nicht an das Umweltforum abgeschoben werden.“ Deswegen würden sich die Sozialdemokraten auch weiterhin für diese Stelle einsetzen und weiterhin fordern, dass diese wiederbesetzt wird.

