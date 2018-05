Bürger wollen Kahlschlag vermeiden

Anzeige

Die geplante Sanierung des Hochwasserdamms am Rhein schlägt Wellen. Bis zu einer Breite von 50 Metern beidseitig des Dammes sollen die Bäume verschwinden. Das Interesse der Bürger an dem Thema ist groß: Mehr als 150 Gäste kamen zur Informationsveranstaltung der Bürger- und Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof in der Lanzkapelle. Vertreter der Stadt oder des Regierungspräsidiums erschienen nicht – trotz Einladung.

„Das Thema soll offensichtlich an uns vorbeigehen“, ärgerte sich BIG-Gründungsmitglied und FDP-Bezirksbeirat Wolf Engelen. Schließlich seien drei Stadtteile betroffen: Lindenhof, Niederfeld und Neckarau. Engelen erläuterte die Pläne von Stadt und Land: Der Rheinhochwasserdamm zwischen dem Großkraftwerk in Neckarau und der Weinbietstraße im Lindenhof sei in die Jahre gekommen und müsse saniert werden.

„Wir begrüßen, dass die Stadt Mannheim diese, für die Sicherheit der Anwohner wichtige, Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg anpacken will“, so Engelen. Allerdings sieht der Plan für die Umsetzung der Sanierung nach der DIN-Norm 19712 eine baumfreie Zone auf beiden Seiten des Damms, mit einer Breite von insgesamt 30 bis 50 Metern vor – und das auf einer Länge von 3,5 Kilometern. Bis zu 1000 Bäume, die zum Teil unter Naturschutz stehen, müssten gefällt werden.