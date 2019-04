Bürger wünschen sich mehr Netzwerke

An einem Runden Tisch oder in Interessengemeinschaften Lösungen finden und Stärke zeigen: Der Wunsch sich in Netzwerken zusammenzufinden und gemeinsam den Stadtteil zu gestalten zog sich als Lösungsansatz wie ein roter Faden durch die Zukunftswerkstatt zu der die SPD Rheinau Kommunalpolitikern und Experten eingeladen hatte. Circa 50 Bürger, Vertreter von Vereinen, Gewerbetreibende, Kulturschaffende, Leiter von Schulen und Kindergärten sowie Vertreter von Kirchen und sozialen Einrichtungen konnte die Vorsitzende des Ortsvereins, Ulrike Kahlert, im Gemeindesaal der Versöhnungsgemeinde begrüßen.

„Die Rheinau ist ein lebens- und liebenswerter Stadtteil, in dem es sich nicht nur gut wohnen lässt, sondern auch die Infrastruktur für Gewerbe und Handel aber auch für Familien oder Senioren vorhanden ist“, erklärte Stadtrat Thorsten Riehle. Er zählte große Projekte auf, die den Stadtteil weiter gestalten werden: der Umbau des Rheinauer Bahnhofs, die Umgestaltung des Marktplatzes und der barrierefreie Ausbau des Karlsplatzes.

Sorge um Relaishaus

Aktuell anstehende Fragen seien zudem die Einrichtung eines Quartiermanagements und was mit dem Alten Relaishaus passiert. An fünf verschiedenen Thementischen wurde engagiert, temperamentvoll und emotional diskutiert, wie der Stadtteil Rheinau künftig noch besser gestaltet werden kann. Die Ergebnisse wurden anschließend dem Plenum vorgestellt.

„Kultur für alle“ nicht nur in der Innenstadt, sondern auch im eigenen Stadtteil, aber auch Kultur aus dem Stadtteil heraus durch eigene Talente forderten die Diskutanten um Stadträtin Heidrun Kämper. 45 Prozent der hier lebenden Menschen hätten zudem Migrationshintergrund, was ebenfalls kulturelle Potenziale biete. Räume seien vorhanden, beispielsweise im Bunker oder im Awo-Haus.

Am Thementisch „Soziale Stadt“ um Stadtrat Ralph Waibel wurde Schulsozialarbeit an allen Schulen im Stadtteil gefordert sowie Wochenendangebote für Jugendliche. Bemängelt wurde, dass die Angebote im Nachbarschaftshaus zu teuer sind. Wichtig seien eine bessere Vernetzung sowie eine bessere ÖPNV-Anbindung von Rheinau-Mitte und Rheinau-Süd.

Emotional diskutiert wurde über das ausgebrannte Alte Relaishaus, das man so nicht lassen könne, aber auch, wie es mit dem Awo-Haus weitergeht. Ein weiteres großes Thema waren die fehlenden Kinderbetreuungsplätze im Stadtteil. Erforderlich seien hier auch Seniorenberatung und ein Seniorentreff als Begegnungsmöglichkeit. „Was sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zieht, ist Vernetzung“, stellte Stadträtin Andrea Safferling am Thementisch Sport & Freizeit fest. Damit die Bürger mitbekommen, was die Vereine anbieten, sei ein Terminkalender erforderlich. Vorgeschlagen wurde auch ein Runder Tisch zur besseren Kooperation der Vereine.

Freizeitangebote für Jugendliche

„Es gibt in Rheinau viel zu wenig Sport- und Freizeitangebote für Jugendliche“, das stellten auch die Diskutanten am Thementisch Kinder, Jugend, Bildung fest, der von Ulrike Kahlert geleitet wurde. Kritisiert wurde hier ebenfalls der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen, „dass Meki nicht funktioniert“.

Anhand von Bildern gezeigt wurde der marode Zustand der Kita Bruchsaler Straße. Erforderlich sei auch die Instandhaltung der Rheinauschule. Ein großes Thema auch hier „Schulsozialarbeit“. Das Ergebnis zum Thema Stadtteilentwicklung stellte Stadtrat Riehle vor: Vorgeschlagen wurde eine Interessengemeinschaft zum weiteren Vorgehen beim Alten Relaishaus.

Gefordert wurden Tempo 30, insbesondere auf der Relaisstraße, barrierefreie Haltestellen und eine Ost-West-Verbindung von Rheinau und Rhein-Süd durch den ÖPNV. Zum Marktplatz gebe es zwar schon Planungen, so Riehle, aber ohne Wasserspiel, was bedenklich sei. Außerdem sollte die Uhr am Markt erhalten bleiben.

Mitsprechen wollen die Bürger auch bei der Entschärfung der gefährlichen Schnittstelle Karlsplatz-Rheinauer Tor. Bemängelt wurden die zugeparkten Straßen im Wohngebiet am Hafen. Erforderlich seien ein Masterplan und mit den Firmen ins Gespräch zu kommen.

Riehle erklärte: „Wir nehmen die Anregungen mit.“ Vieles sei deckungsgleich mit ihren eigenen Forderungen: „Das alles braucht aber Zeit und Druck.“

