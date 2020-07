Bürgersprechstundemit Boris Weirauch

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch bietet für Freitag, 10. Juli, ab 10 Uhr in seinem Rheinauer Abgeordnetenbüro in der Schwabenheimerstraße 1 eine Bürgersprechstunde an.

Im Rahmen seiner Stadtteiltage stattet Weirauch in den kommenden drei Wochen Informationsbesuche in verschiedenen Einrichtungen ab und bietet Bürgersprechstunden an. In Feudenheim ist er am 14. Juli, um 9 Uhr in seinem Abgeordnetenbüro in der Jahnstraße 4 und in der Schwetzingerstadt am 29. Juli, um 15.30 Uhr im „Roten Haus“ in der Seckenheimer Straße 72 präsent. Bei gutem Wetter finden die Sprechstunden jeweils im Freien statt. Bürger, die zu den Sprechstunden kommen wollen, werden gebeten, eine Maske oder sonstige Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen, falls die jeweilige Sprechstunde wetterbedingt im Büro durchgeführt werden muss. Konkrete Anliegen können im Vorfeld an wahlkreis@boris-weirauch.de geschickt werden, um die Abläufe zu erleichtern. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020