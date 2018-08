„Bundesgartenklau“ ebnete Weg zu neuem Grün

Unter alten Kastanienalleen, auf verschlungenen Pfaden und an unbekannten Orten erhielten Parkbesucher jetzt überraschende Einblicke in die abwechslungsreiche Historie dieses einzigartigen Volksparks, in dem sich auch Stadtgeschichte widerspiegelt. Knapp 20 Besucher nahmen am historischen Spaziergang durch den Herzogenriedpark mit Kulturwissenschaftlerin Sabine Pich teil.

Hohn und Spott

Die Geschichte beginnt mit dem alten Neckarpark. Er wurde 1922 im Zuge des Baus des alten Krankenhauses (1913 bis 1922) am Neckarufer angelegt, mit einem See und 100 Bäume neu gepflanzten Bäumen. Doch schon ein Jahr nach Krankenhauseröffnung war der Park nicht mehr öffentlich zugänglich. Ein neuer Park wurde geplant.

Im Jahr 1923 wurde das einstige Grundstück des früheren Pfalzgrafen im Mannheimer Ried südlich der heutigen Herzogenried-Siedlung von der Stadt Mannheim gekauft und ab 1928 schrittweise ausgebaut. Weil es den Bürgern nicht schnell genug ging, erntete die Stadt Hohn und Spott. Beim zweiten Karnevalsumzug nach dem 1. Weltkrieg 1930 stand auf dem Motivwagen der Neckarschleimer „Herzogenriedpark Bau 1927 bis 1999“. Erst 1934 wurde der Park eröffnet.

Auf dem Gelände befanden sich eine große Fest- und Spielwiese sowie Schulsportplätze und ein Schulgarten, die der späteren Herzogenriedbebauung (heute Brunnengarten) zum Opfer fielen. Damals wurde auch die dreireihige Kastanienallee angelegt, die heute noch den Park prägt.

„Der Park war ein wichtiger Ort der Begegnung und Erholung für die Neckarstadt-Ost und -West, berichtete Pich. Aufgrund der elenden Lebensbedingungen sei es wichtig gewesen, möglichst viel Zeit draußen zu verbringen. Während des Zweiten Weltkrieges diente der Park dem Anbau von Gemüse. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die Amerikaner den Park als Öl- und Benzinlager, für Parkplätze und als Schießplatz. 1957 wurde am Rande des Parks das Herzogenriedbad als erstes Kunstfreibad in Mannheim eröffnet. Hinter der Multihalle gab es beim Spaziergang den einzigen Durchblick auf die Schrebergärten des Kleingartenvereins – eine der ältesten Kleingartenanlagen in Mannheim. Beim Bau der Herzogenriedsiedlung mussten Gärten abgegeben werden. Weitere 275 Gärten musste der Kleingartenverein zur Bundesgartenschau 1975 abgeben. „Bundesgartenklau“ nannten das die Kleingärtner. Als Ausgleich bekamen sie 110 neue Gärten, die als Mustergärten integriert wurden in die Bundesgartenschau. Der Park war 1975 Teil des Bundesgartenschaugeländes. Zwischen dem Herzogenriedpark und dem Luisenpark pendelte die Schwebebahn Aerobus. Ein Relikt der Bundesgartenschau ist die Multihalle – das sogenannte „Wunder von Mannheim“.

Die wunderbare Konstruktion von Frey Otto, Erbauer der Gebäude für die Olympischen Spiele in München 1972, besteht aus 35 Meter langen Holzlatten, die mit 34000 Verbindungen verschraubt so in die Landschaft eingefügt wurden. Die Multihalle, die eigentlich nur sechseinhalb Monate halten sollte, verfügt über 8500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. „Bis 2011 war die Welt noch in Ordnung – bis sich erste Schäden zeigten, weil der durch die Abdeckung dringende Regen innen das Holzgerüst gefährdet“, berichtete Pich. Nach Abstützung durch ein Holzgerüst werde die Multihalle mittlerweile wieder genutzt für Kinovorführungen. Die Architektenkammer setze sich für den Erhalt ein.

Mit dem Laufrad unterwegs

Entlang der Bouleplätze führte der Weg durch wildwachsende Bäume, die den Charme des heutigen Parks ausmachen. Auf der anderen Seite ist ein natürlicher Hang. Hinter diesem Prallhang ist die Hochuferstraße, eine wichtige Wegverbindung Richtung Mannheim-Nord. „Sie war im 18. Jahrhundert befestigt wie eine Chaussee, auf der Carl Theodor zum Schloss in Heidelberg und in Richtung Schwetzingen zu seiner Sommerresidenz fuhr“, so Pich.

Auch Carl Drais sei auf der Schwetzinger Chaussee mit seinem Laufrad gefahren. „Der rote Bruchsandstein als Belag tauchte wieder auf beim Bau der Stadtbahn Nord“, erzählte Pich.

