Buntes Quartier feiert mit Tanz und Blumen

„Erst fangen wir ganz langsam an, aber dann, aber dann...“, so könnte das Motto des 15. Stadtteilfests Herzogenried mit den Kreuzberger Nächten der Gebrüder Blattschuss treffend umschrieben werden. Es war ein Fest für die ganze Familie, das in gemütlicher Umgebung einen geruhsamen Anfang nahm und immer mehr an Fahrt gewann, je später der Abend wurde. Dieses Fest, das auch schon an anderen Orten des Stadtteils stattfand, passt einfach besonders gut in die grüne Lunge des Herzogenriedparks mit seinen alten Bäumen und dem Bauernhof mit seinen seltenen Tieren.

Neben vielen Vereinen, die ihre Arbeit an Ständen vorstellten, wurde auch ein buntes Bühnenprogramm präsentiert. Die offizielle Eröffnung erfolgte durch Thomas Trüper (Interessengemeinschaft Herzogenried) und Jennifer Yeboah (Quartiermanagerin des Stadtteils) sowie durch Grußworte von SPD-Stadtrat Reinhold Götz als Vertreter der Stadt. Trüper betonte die schöne Wohnalge des Quartiers, die offiziell verkehrsberuhigt sei. Aber in Wirklichkeit würde der Verkehr durch den Stadtteil rauschen. Er forderte daher, dass die Besucher des Stadtteils gezwungen würden, auch wirklich langsam zu fahren. Auch dass Quartiermanagement müsste mindestens im bisherigen Umfang erhalten bleiben, so Trüper.

Sport und Spiel

Stadtrat Reinhold Götz unterstrich, dass für den Herzogenriedpark seitens der Stadt viel Geld in die Hand genommen werde, um den Park attraktiv umzugestalten. So nehme die Stadt allein rund neun Millionen Euro in die Hand, um die Haut und Dach der Multihalle zu erhalten, der Bund steuere weitere fünf Millionen bei. Für die Ertüchtigung des Parks investiere die Stadt rund 1,9 Millionen Euro, um ihn zukunftsfähig zu gestalten. Das Herzogenriedbad werde mit rund 30 Millionen Euro zum „attraktivsten Kombibad der Stadt“, so Götz, ausgebaut. Der Architektenwettbewerb sei gerade ausgeschrieben worden.

Jennifer Yeboah wünschte den Besuchern ein „ganz tolles Fest“. Auf der grünen Wiese hatte der Arbeitskreis Familienfreundliches Herzogenried ein buntes Mitmachprogramm zusammengestellt: Kinderschminken, Großspiele des Vereins SpieleMA, Mitmachzirkus des Jugendhauses Herzogenried und mehr für die Kinder. Die Jedermann-Sportgruppe zeigte am Sportplatz, wie man bis ins hohe Alter fit und beweglich bleiben kann. Auf dem Tennisplatz neben der Konzertmuschel durften Interessierte ein paar Bälle schlagen. Vereine wie Phönix, die Schlappmäuler, der Stroseridder, Schüler der IGMH, der Interessengemeinschaft Herzogenried oder der SPD verkauften Kuchen, Waffeln, oder Burger und Getränke.

Viele Aufführungen

So präsentierte sich der Stadtteil in seiner bunten Vielfalt. Aber das Hauptaugenmerk richtete sich auf das Bühnenprogramm in der Konzertmuschel. Mit einer Reise in die Geschichte der Seefahrt eröffnete der Shanty-Chor der Neckarmöwen den bunten Reigen. Sie sponnen mit Akkordeon und Gitarre einen weiten Bogen aus wahrem und geflunkertem Seemannsgarn. Die Borzel- und Juniorengarde der Stroseridder tanzte zu Countrymusik. Die Showkids und Flame Girls der Dance and Health Academie aus Feudenheim entführte in die Welt des Tanzes, ehe Schüler der dritten Klasse der Käthe-Kollwitz-Grundschule mit Gesang die Bühne eroberten. Fast spontan – sie hatten nur 14 Tage Zeit zum Üben – tanzten sich die Kinder der Wohnanlage „Am Brunnengarten“ in die Herzen der Zuhörer und Zuschauer. Die Showtanzgruppe der Stroseridder überzeugte ebenso wie die Modenschau von Ellis Näh- und Stricktreff oder die Frauenschautanzgruppe der Schlappmäuler. Mit Evergreens und aktuellen Hits spielte sich die Band „Faltenrock“ in die Herzen der Zuhörer. Hans Frauenschuh and Friends gaben Highlights aus Rock, Pop und Blues zum Besten. Auch die Tanz- und Verwandlungsgruppe The Manatees des Carneval-Clubs Waldhof war mit einem ABBA-Medley dabei.

Zwischendurch ließ sich die Multihalle neu entdecken. Interessierte erfuhren bei einer geführten Tour mehr über das „Wunder von Mannheim“. Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Pich erfreute mit „Geschichte im Park entdecken“ mit einem kulturhistorisch-topografischen Spaziergang. Die Autorin des Buches „40 Jahre Herzogenried – Junger Stadtteil mit Geschichte“, führte zu interessanten Orten, erzählte dabei von der wechselvollen Geschichte.

