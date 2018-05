„Café Mitte lebt weiter“

Anzeige

Das Café Mitte in Berlin ist mehr als nur ein Gastronomiebetrieb: Dort treffen nach der Wende unter anderem Straßenkids auf Kinder aus reichem Hause, Erwerbslose auf Studierende. Beim griechischen Wirt Aristoteles Karalambus (Elias Dietrich) und seiner russischen Bedienung Irina (Alix Dohr) fühlen sich die Gäste wohl. Gleichzeitig müssen sich die Besucher mit unangenehmen Bauherren und Mafiosi, aber auch Politikern und Vertretern der PR-Branche herumärgern. Doch dann soll das Lokal abgerissen werden – kann das Café Mitte gerettet werden?

Die Klasse 11b der Waldorfschule Mannheim hatte sich dem Musical „Café Mitte“ von Volker Ludwig angenommen und die Geschichte um das Café Mitte auf die Bühne gebracht. Zweimal haben die Schüler ihr Klassenspiel in der Aula bereits gezeigt – und zwar bei freiem Eintritt. „Die Klassenspiele finden sowohl in der achten als auch in der elften Klasse statt“, erklärte Christoph Tischmeyer, Klassenbetreuer, der zusammen mit seiner Kollegin Nadja Skeirek mit den Schülern das Musical einstudiert hat. Musiklehrerin Bettina Klein ist für die musikalische Umrahmung zuständig. Außerdem holte sich die Klasse externe Unterstützung bei Regisseur Lukas König, der sich in den vier Wochen vor der Aufführung einbrachte.

Jazz, Soul, Funk und Rap

Das Stück beinhaltet Gesang und Lieder, die sich stilistisch im Bereich Jazz, Soul, Funk und Rap bewegen. „Die Musik ist anspruchsvoll“, gab Tischmeyer stolz zu. Es werde viel gesungen. Straßenjunge Schnuffi (Eva Hildebrand) schmetterte voller Gefühl die Ballade „Wenn mich mein Vater suchen tät“. Das Lied „Café Mitte“ wurde von allen Darstellern interpretiert während „Berlin ist Eisen“ von Sina (Rufina Göhler), Schnecke (Mila Booth) und dem griechischen Wirt selbst (Dietrich) intoniert wurde.