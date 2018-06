Capoeira für jedes Alter

Anzeige

Capoeira für alle! heißt es am Donnerstag, 28. Juni, 17 bis 21 Uhr im HeARTbeat Studio in der ehemaligen US-Grundschule auf Franklin. Thaís Federoni und Emanuela Thalacker bieten an diesem Tag einen offenen Einführungskurs für Kinder (ab drei Jahre), Jugendliche und Erwachsene an. Auch am 15. Juli ist ein solcher Kurs im Rahmen des Younity Begegnungsfestes geplant. Bei entsprechendem Interesse starten nach den Sommerferien dann regelmäßige Kurse mit Emanuela Thalacker.

Capoeira vereint Kampf, Tanz, Theater, Akrobatik und Musik. Es fördert die Geschicklichkeit, motorische Koordination, Flexibilität, Spontanität und Improvisationstalent. Es wird nicht nur der Körper trainiert, sondern auch der Geist und soziale Fähigkeiten. In der Capoeira wird jeder gleich anerkannt, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sozialem Stand. Ab 19 Uhr sind Lui Fasini und die Street Dancer vor Ort. Auch hier kann jeder mitmachen. Der Eintritt ist frei. Kontakt: Tel. 0621/73 80 41 oder E-Mail an kulturhaus@kaefertal-net.de. red