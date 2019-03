Caritas plant großes Fest

Ein ganztägiges Fest für alle Schönauer plant das Caritas-Quartierbüro Schönau nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Jugendhaus des Stadtteils. Es soll am 4. Mai, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung, unter dem Titel „Tag des Zusammenlebens – Die Schönau feiert“ stattfinden.

Es gebe noch kein festgelegtes Konzept, so die Caritas. Dieses soll vielmehr gemeinsam mit Vereinen, Institutionen und interessierten Bewohnen entwickelt werden. „Das Ergebnis der gemeinsamen Vorbereitung könnte zum Beispiel eine Feier, ein Konzert oder ein Festival sein, das unterschiedliche Kulturen, indirekte und direkte Nachbarn zusammenbringt“, heißt es in der Mitteilung der Caritas. Das erste Treffen dazu findet am morgigen Donnerstag, 21. März, ab 10 Uhr im Jugendhaus Schönau statt. Dazu sind alle eingeladen, die Lust haben, sich zu beteiligen. Fragen beantwortet das Quartierbüro Schönau unter Telefon 06 21/7 88 92 50 oder per Mail an die Adresse qb-schoenau@caritas-mannheim.de. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, aber dennoch mitmachen möchte, soll sich dort ebenfalls melden. red/imo

